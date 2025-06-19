На СЗ «Нефтефлот» спущен на воду земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД

На ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) спущен на воду земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД/НФ, строящийся по контракту с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

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Контракт на строительство и поставку земснаряда проекта Ц480М2рД/НФ подписан 30 ноября 2022 года. Судно строится по проекту ростовского ЦПКБ «Стапель». Закладка земснаряда состоялась 29 марта 2023 года.

© portnews.ru

Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки песчаных, песчано-гравийных и гравийных карьеров методом фрезерного и гидрорыхления на глубине от 4м до 30 м. Основные характеристики судна: габаритная длина — 79,13 м; ширина — 12 м; высота борта — 3,5 м; водоизмещение по ЛГВЛ — 1223 тонны; осадка в грузу — 1,85 м; производительность по воде — 4500 куб. м.

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