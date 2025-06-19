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Katamaran 19 июня 2025, 18:21 26 Судостроение и судоходство

На СЗ «Нефтефлот» спущен на воду земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД

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На ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) спущен на воду земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД/НФ, строящийся по контракту с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

 © portnews.ru

Контракт на строительство и поставку земснаряда проекта Ц480М2рД/НФ подписан 30 ноября 2022 года. Судно строится по проекту ростовского ЦПКБ «Стапель». Закладка земснаряда состоялась 29 марта 2023 года.

 © portnews.ru

Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки песчаных, песчано-гравийных и гравийных карьеров методом фрезерного и гидрорыхления на глубине от 4м до 30 м. Основные характеристики судна: габаритная длина — 79,13 м; ширина — 12 м; высота борта — 3,5 м; водоизмещение по ЛГВЛ — 1223 тонны; осадка в грузу — 1,85 м; производительность по воде — 4500 куб. м.

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Источник: portnews.ru

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Нефтефлот, Самарская область, земснаряд, Ц480М2рД/НФ
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