Донской производитель полимерных материалов начал серийное производство
Компания «Полимерпром» в июне 2023 начала серийное производство муфт для резьбового соединения обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром 324 мм.
Предприятие отметило 20-летие со дня основания. Сегодня основным направлениям деятельности компании является разработка и производство востребованных на рынке изделий из полимерных материалов.
Разработанные конструкции протекторов и предохранительных элементов не имеют аналогов, защищены международным и российским патентами. На предприятии внедрена и сертифицирована международная система менеджмента качества. Качество продукции высоко оценено производителями труб не только в России, но и за рубежом.
В 2021 году в компании была освоена технология и развернут участок по упрочнению поверхности металлических деталей посредством газопламенного напыления. Технология позволяет сделать поверхность твердой (до 70 единиц HRC) без применения дорогостоящего оборудования для термообработки. Покрытие может наноситься на любые, в том числе высоколегированные марки сталей. Толщина упрочненного слоя составляет от 0,1 до 2 мм.
— Предприятие включено в перечень производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, — отметил заместитель главы региона. — Благодаря современному и эффективному оборудованию и высококлассным специалистам на предприятии проводится весь комплекс серийного производства, включая проектно-конструкторские работы и изготовление оснастки, в сотрудничестве с ведущими машиностроительными компании. С начала года объем отгруженной продукции превысил 300 млн рублей и сохранился на уровне прошлогоднего показателя.
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