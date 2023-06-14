На СНСЗ заложены четыре новых пассажирских катамарана

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На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) прошла церемония закладки второй пары пассажирских катамаранов проекта «Котлин» — «Форт Александр Первый» и «Форт Тотлебен» и первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс» — «Бастион» и «Равелин».

Глава ОСК Алексей Рахманов пожелал новых успехов коллективу СНСЗ и рассказал о строительстве гражданских судов на предприятиях корпорации. «Для ОСК строительство пассажирского флота — большой, ответственный и очень интересный вызов. Мы строим его не только здесь, в Санкт-Петербурге, но и в Нижнем Новгороде, в Астрахани, в Северодвинске, в Рыбинске, в Феодосии. Наши пассажирские суда наглядно демонстрируют гражданам страны профессионализм корабелов ОСК. И я уверен, что коллектив Средне-Невского судостроительного завода покажет все своё мастерство. Туристы будут восторгаться не только красотами дворцов Санкт-Петербурга и фортов Кронштадта, но и удобством наших «Котлинов» и «Соммерсов», — подчеркнул Алексей Рахманов.

Серия из шести инновационных скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин» строится при поддержке Минпромторга России и АО «ГТЛК». Первые два «Котлина» под собственными именами «Кроншлот» и «Форт Петр I» спущены на воду весной 2023 года и выйдут на линию уже в эту навигацию. «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен» — третье и четвертое по счету суда проекта — должны быть готовы к навигационному сезону следующего года. Третья пара катамаранов, как планируется, будет спущена на воду годом позже.

Проект «Котлин» разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами, которые он продемонстрировал во время ходовых испытаний в акватории Ладожского озера. Пассажиры в количестве до 200 человек (в т.ч. лица с ограниченными возможностями) размещаются в комфортных условиях в салоне (150 человек) и на открытой части верхней палубы (50 человек). Максимальная скорость судна составляет около 30 узлов. Строительство судов ведется под надзором Российского морского регистра судоходства.

Серия из четырех катараманов «Соммерс» строится во исполнение подписанного в июне прошлого года на полях ПМЭФ-2022 соглашения о сотрудничестве между проектом «Остров фортов», ООО «Нева Тревел» и Минпромторгом России. Суда будут вводиться попарно в 2024 и 2025 годах. Договор на строительство «Соммерсов» был заключен 19 декабря 2022 года между судоходной компанией «Нева Тревел», Средне-Невским судостроительным заводом и АО «ГТЛК».

Суда проекта «Соммерс» будут использоваться для перевозок пассажиров в рамках существующего экскурсионного маршрута вокруг фортов Кронштадта от причала парка «Остров фортов». Маршрут функционирует уже второй год и демонстрирует растущую популярность: за сезон навигации 2022 года им воспользовалось почти 50 тыс. человек. Кроме того, в теплое время года катамараны будут использоваться для сообщения с не имеющими сухопутной связи с Кронштадтом островными фортами «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые к 2026 году откроются после реставрации и музеефикации.