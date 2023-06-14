Компания «ВИПАКС» запустила серийное производство IP-видеокамер с российским ПО

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Специалисты компании «ВИПАКС» запустили серийное производство IP-камер «АйТек ПРО» со встроенным программным обеспечением «Сокол» собственной разработки. Новая продуктовая линейка камер соответствует требованиям участия в закупках для государственных и муниципальных нужд (по 44-ФЗ) и нужд субъектов критической информационной инфраструктуры. Видеокамеры «АйТек ПРО Сокол» безопасно использовать на критически важных, государственных и муниципальных объектах: энергетических и промышленных предприятиях с госучастием, вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей.

По словам представителей компании-производителя «ВИПАКС», внедрение отечественных ИТ-продуктов гарантирует отсутствие в оборудовании недекларированных возможностей и сводит к минимуму риск вмешательства третьих лиц или утечки информации. Как отмечает генеральный директор компании «ВИПАКС» Сергей Михайлов, до сих пор большинство используемых в России видеокамер работают на иностранном программном обеспечении. Поэтому государство сегодня предъявляет повышенные требования к защите критически важных и социально значимых объектов, обязуя их к 2025 году перейти на российские программное обеспечение и оборудование (Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

«Помимо надежности российские продукты дают заказчику возможность напрямую взаимодействовать с разработчиком, чтобы оперативно обновлять систему и вносить изменения с учетом новых задач», — подчеркнул Сергей Михайлов.

Программное обеспечение «Сокол» позволяет в будущем адаптировать функционал камеры под потребности заказчика: например, устанавливать VipNET Client для защиты информации при передаче данных через открытые каналы связи, встраивать модули видеоаналитики или интегрировать камеру с другими подсистемами безопасности. Web-интерфейс для конфигурирования камеры и просмотра изображения доступен во всех современных браузерах на любой операционной системе, в том числе семейства Linux. При создании web-интерфейса разработчики использовали технологию HTML5 и профессиональную терминологию, что принципиально отличает его от русифицированных версий иностранного ПО.

Запись о программном обеспечении «Сокол» внесена в реестр российского ПО (№17768 от 29.05.2023). Записи о видеокамерах «АйТек ПРО Сокол» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878) и Реестр российской промышленной продукции. На текущий момент со встроенным ПО «Сокол» доступен модельный ряд двух серий камер «АйТек ПРО»: «Сокол-Extreme Vision» — проектные видеокамеры с улучшенными характеристиками, позволяющими формировать полноцветное изображение быстродвижущихся объектов при экстремально низких условиях освещенности; «Сокол-Color On» — видеокамеры среднего ценового сегмента, обладающие технологией формирования цветного изображения 24/7.