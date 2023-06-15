«НОВАТЭК» запускает установку гидрокрекинга

Состоялась официальная церемония запуска комплекса гидрокрекинга в порту Усть-Луга на Балтийском море, построенного в рамках соглашения Компании и Министерства энергетики России о создании новых производственных мощностей по переработке.

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Запуск установки гидрокрекинга позволит перерабатывать тяжелый остаток фракционирования (мазут) на мощностях «НОВАТЭКа» по фракционированию газового конденсата в Усть-Луге и тем самым довести долю светлых товарных нефтепродуктов до 99%.

Реализация проекта с использованием производственно-технической базы и инфраструктуры отечественных предприятий позволит увеличить рентабельность переработки и повысить уровень вертикальной интеграции производственной цепочки Компании.

Справка:

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.