На СЗ «Алмаз» спущен на воду пограничный корабль «Уфа» проекта 22120

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» состоялась церемония спуска на воду пограничного патрульного корабля «Уфа» проекта 22120.

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До конца года корабль будет проходить швартовые, заводские ходовые и государственные испытания. После этого состоится передача корабля Пограничной службе ФСБ России.

Основным предназначением пограничного патрульного корабля проекта 22120 является охрана и защита 200-мильной экономической зоны, а также контроль за рыбным промыслом. Длина корабля проекта 22120 составляет 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Полная скорость хода достигает 21,5 узла, автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Для работы во льдах корпус корабля оснащён ледовым подкреплением. У корабля есть своя вертолетная площадка.