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Фотофакты

Новости благоустройства территорий

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Аэропорт в Геленджике

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 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Водопад в парке Малевич в Одинцово

Расположение в лесопарковой зоне обусловило подход к разработке концепции — было решено максимально приблизить новый объект к природной среде окружающих территорий. Для этого были использованы натуральные материалы и формообразование, соответствующее ландшафтам местности. В ходе работы были проанализированы характерные для Московской области природные территории, выявлены основные материалы, которые смогут искусственно сформировать место с природным характером.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Реконструкция здания Тюменской типографии

Редевелопмент трех исторических корпусов в центре города.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Технохаб Сбер в Екатеринбурге

Технохаб в Екатеринбурге — пилотный проект Сбера по созданию в городе большого и современного технологичного центра — офисного рая для местного IT-подразделения.

 © s0.rbk.ru

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 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

В «Сиреневом саду» танцуют домики

В московском парке «Сиреневый сад» появилась детская площадка с оригинальным игровым комплексом, спроектированным и построенным известной московской компанией «Новые Горизонты».

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Минималистичный дом в Ростове-на-Дону

По-южному расслабленный и по-модернистски собранный дом как пример того, что мыслить большими объемами можно даже на небольшой площади.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/

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благоустройство, архитектура, общество
  • Alexander V Alexander V
    17.06.2310:50:10

    Частный дом здесь при чём?

    #1264258
    • Нет аватара Денис Денисофф
      17.06.2311:22:28

      Да, пояснения не хватает. Возможно представлен, как разработка дизайна и архитектуры какого-нибудь университета, предложенный в качестве типового проекта… Действительно, непонятно о чём это вообще.

      #1264259
      • Нет аватара termometrix
        17.06.2311:26:48

        Возможно представлен, как разработка дизайна и архитектуры какого-нибудь университета, предложенный в качестве типового проекта

        Именно.

        #1264260
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