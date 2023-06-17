Новости благоустройства территорий
Водопад в парке Малевич в Одинцово
Расположение в лесопарковой зоне обусловило подход к разработке концепции — было решено максимально приблизить новый объект к природной среде окружающих территорий. Для этого были использованы натуральные материалы и формообразование, соответствующее ландшафтам местности. В ходе работы были проанализированы характерные для Московской области природные территории, выявлены основные материалы, которые смогут искусственно сформировать место с природным характером.
Реконструкция здания Тюменской типографии
Редевелопмент трех исторических корпусов в центре города.
Технохаб Сбер в Екатеринбурге
Технохаб в Екатеринбурге — пилотный проект Сбера по созданию в городе большого и современного технологичного центра — офисного рая для местного IT-подразделения.
В «Сиреневом саду» танцуют домики
В московском парке «Сиреневый сад» появилась детская площадка с оригинальным игровым комплексом, спроектированным и построенным известной московской компанией «Новые Горизонты».
Минималистичный дом в Ростове-на-Дону
По-южному расслабленный и по-модернистски собранный дом как пример того, что мыслить большими объемами можно даже на небольшой площади.
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17.06.2310:50:10
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