Whoosh локализовал производство комплектующих для электросамокатов в России

Компания осуществляет проект по локализации производства деталей для электросамокатов. Комплектующие производятся в России и уже задействованы во флоте самокатов в этом сезоне. Ожидается, что локальное производство наряду с прочими оптимизационными инициативами позволит компании получить 20% экономию бюджета на комплектующие за второе полугодие 2023, когда все инициативы наберут ход, при этом эффект проекта по локализации будет долгосрочным.

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В рамках проекта совместно с местными подрядчиками компания организовала производство резиновых ковриков, грипс и заглушек грипс, декоративных накладок и других деталей. Эти комплектующие чаще всего подлежат замене при эксплуатации самокатов. Комплектующие производятся с адаптированным дизайном, улучшенными материалами и показателями износостойкости.

Проект по локализации производства компании стартовал осенью 2022 года. На зимнем техническом обслуживании флота Whoosh комплектующие были заменены в самокатах для работы в сезоне 2023 г. На данный момент от 30% до 90% флота, в зависимости от региона России, уже эксплуатируются с новыми деталями. В ближайшей перспективе комплектующие будут использоваться в парке самокатов в СНГ. В следующем сезоне планируется до 100% обновление флота теми запчастями, производство которых локализовано компанией Whoosh в России. Парк Whoosh в России и СНГ на данный момент составляет 133 тысячи устройств.

Программа локализации высвобождает у компании дополнительные ресурсы, которые, в том числе, будут направлены на стратегически важные инициативы по развитию технологий, направленных на безопасность, а также масштабирование образовательных проектов, повышение знаний ПДД среди пользователей кикшеринга.

«Для нас важно постоянно улучшать операционную эффективность компании. Локализация позволит нам изготавливать детали быстрее, не тратить время и ресурсы на логистику, самостоятельно повышать износостойкость материалов. Whoosh стремительно развивается, мы внедряем новые технологии и разработки, находим новые решения по локализации, используя производственный потенциал нашей страны, стремимся полностью контролировать процесс производства комплектующих» — комментируют в компании.