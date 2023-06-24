Московский производитель лазерного оборудования расширил ассортимент

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Столичная компания «Лассард» с апреля этого года разрабатывает и собирает станки на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». В июне компания разработала четыре новых лазерных станка:

— один из новых станков «Лассарда» представляет собой лазерный комплекс портальной очистки, который удаляет ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов,

— другой — пятиосевой станок лазерной резки — обрабатывает керамику,

— ещё два станка будут использоваться для обработки труб и лазерной гравировки.

© goo.su

© goo.su

© goo.su

Теперь в продуктовую линейку компании входят 25 видов изделий. В год планируется выпускать более 400 единиц оборудования.

Предприятие сконцентрировано на создании лазеров и оборудовании на их основе, которое применяется в авиа- и автомобилестроении, микроэлектронике и аэрокосмической отрасли.

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