«Калашников»: открыт новый участок в дивизионе производства спецтехники

Новый участок по изготовлению деталей метизной группы для производства высокоточных изделий открыт в дивизионе спецтехники АО «Концерн «Калашников» в рамках расширения существующих производственных мощностей.

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Станки продольного точения из первой партии большого парка оборудования, закупленного весной 2023 года, были введены в эксплуатацию без остановки основного производства. Участок работает круглосуточно и производит около 8000 деталей в сутки.

Запуск участка — это первый этап расширения дивизиона. До конца текущего года предстоит ввести в эксплуатацию еще несколько производственных подразделений.

«Увеличение мощностей дивизиона — это важный стратегический этап в развитии предприятия, — комментирует управляющий директор Андрей Барышников. — Потенциал АО «Концерн «Калашников» позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции, которая сегодня востребована как никогда ранее».