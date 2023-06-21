«Калашников»: открыт новый участок в дивизионе производства спецтехники
Новый участок по изготовлению деталей метизной группы для производства высокоточных изделий открыт в дивизионе спецтехники АО «Концерн «Калашников» в рамках расширения существующих производственных мощностей.
Станки продольного точения из первой партии большого парка оборудования, закупленного весной 2023 года, были введены в эксплуатацию без остановки основного производства. Участок работает круглосуточно и производит около 8000 деталей в сутки.
Запуск участка — это первый этап расширения дивизиона. До конца текущего года предстоит ввести в эксплуатацию еще несколько производственных подразделений.
«Увеличение мощностей дивизиона — это важный стратегический этап в развитии предприятия, — комментирует управляющий директор Андрей Барышников. — Потенциал АО «Концерн «Калашников» позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции, которая сегодня востребована как никогда ранее».
- Дальневосточный судостроительный завод купил криогенное оборудование ООО «ДИОКСИД»
- Компания «Диоксид» изготовила и отгрузила УОР для «БелАЗ»
- Компания «ВестМедГрупп» запустила продажи комплекта для экстренной кислородной поддержки