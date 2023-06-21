Холдинг «Росэлектроника» запустил серийное производство корабельных телевизионных систем

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство корабельных телевизионных систем с функциями локальной вычислительной сети. Оборудование обеспечит экипажам судов услуги телемедицины и доступ в Интернет. Аппаратура впервые демонстрируется на Международном военно-морском салоне.

© ruselectronics.ru

Корабельная телевизионная система, созданная специалистами НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»), предназначена для установки на подвижных объектах и объектах береговой инфраструктуры. Она позволяет организовать громкоговорящую связь, отдельный контур безбатарейной связи, телевизионное охранное наблюдение в многопотоковом режиме с функцией хранения данных.

Новая ТВ-система обеспечит экипажам судов доступ к сервисам телемедицины, использование спутниковых систем связи, просмотр отдельных групп телевизионных каналов. Кроме того, в решении реализована технология «тонкий клиент», что позволяет пользователю применять любое офисное приложение. Руководство судна сможет осуществлять контроль доступа в помещения на основе беспроводных меток с хранением всей истории посещений, а также установить IoT-датчики для сбора информации о погодных условиях в онлайн-режиме.

«Новая корабельная телевизионная система позволяет создать качественную информационно-коммуникационную инфраструктуру на судне, а также решать обучающие задачи экипажа во время плавания. Инженерами-разработчиками НИИ „Нептун“ были объединены функции ТВ-системы с локальной вычислительной сетью, что значительно расширило функционал и технические возможности оборудования. При этом архитектура разработанного решения позволила полностью отказаться от применения систем хранения данных. Объектовая компьютерная сеть сможет значительно улучшить качество жизни экипажа во время несения боевых дежурств. Система уже принята на снабжение Минобороны РФ», — рассказал временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.