АВТОТОР объявляет о строительстве Литейно-механического завода

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АВТОТОР разрабатывает и осваивает площадку строительства Литейно-механического завода. В рамках выполнения проектных работ произведены изыскания и подготовка территории к строительству.

Первая свая будущего фундамента была установлена в присутствии руководства АВТОТОР и дирекции завода. При проектировании Комплекса литейно-механических производств применены самые современные технологии с учетом действующих требований по защите окружающей среды.

Территория, планируемая к застройке, расположена рядом с промышленной площадкой компании «Экопэт» на Балтийском шоссе. Общая площадь цехов Литейно-механического завода — свыше 30 тыс. кв. метров. По предварительным расчетам, для выравнивания площадки для строительства предстоит переместить порядка 110 тыс. кубометров грунта и песка.

Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учётом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.

Согласно проекту, Литейно-механический завод будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов. Планируется вся необходимая инженерная инфраструктура: наружные и внутренние инженерные сети, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускная проходная, специальное ограждение. Отдельным проектом утвержден план благоустройства территории.

Комплекс литейно-механических производств является составной частью кластера автокомпонентов, который создается для реализации обязательств АВТОТОР по созданию производства электромобилей, автомобилей с газовыми и гибридными силовыми установками, а также по созданию производств автокомпонентов в рамках Специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области.

Металлургическое производство Литейно-механического завода мощностью 5 тысяч тонн цветного литья в год и 10 тысяч тонн стального и чугунного литья в год позволит осуществлять следующие виды литья: алюминиевое, чугунное, медное, стальное, титановое, а также выпуск изделий из магниевых сплавов. В числе методов производства продукции — литье под высоким и низким давлением, литье в песчано-полимерных и металлических формах, прессование (экструзия) и др.

«Создается собственное литейно-механическое производство — по сути, целый универсальный металлургический комплекс, аналогов которому на сегодняшний день нет не только в Калининградской области, но и в России. Производственные мощности завода будут включать в себя, в частности, 4 машины литья под высоким давлением и 2 машины литья под низким давлением для выпуска деталей корпусов силовых установок и агрегатов автомобилей. На заводе также будет использоваться линия экструзии, уникальная по своим техническим параметрам, позволяющая выпускать крупные изделия с усилием запирания 3 600 тонн», — сообщил технический директор Литейно-механического завода Александр Богородицкий.

Мехообрабатывающий парк будет включать в себя трех-, четырех- и пятикоординатные станки, различные виды современного контрольно-измерительного оборудования. Как подчеркнул технический директор Литейно-механического завода, предприятие ориентировано на выпуск максимально широкого ассортимента продукции — это комплектующие для выпуска электромобилей и автомобилей, нефтегазовая арматура и оснастка, а также товары народного потребления. Номенклатура выпускаемой продукции будет включать в себя несколько десятков наименований изделий самого разного назначения.

«Мощности литейно-механического производства позволят обеспечить не только собственные потребности автомобильного производства АВТОТОР, но и выпускать широкую гамму товарной продукции для других обрабатывающих предприятий Калининградской области, планируются поставки и в другие регионы страны», — уточнил Александр Евгеньевич.

Проект по созданию универсального металлургического комплекса в первую очередь нацелен на решение задач по ускоренному импортозамещению и технологическому опережению, обеспечению собственных потребностей автомобильного производства АВТОТОР и потребностей региональных рынков, наращиванию уровня локализации автокомпонентов. После ввода предприятия в эксплуатацию здесь будет создано свыше 400 новых рабочих мест. Литейно-механическое производство такого уровня и мощности создается в Калининградской области впервые и является новым направлением в развитии промышленного потенциала региона.

Напомним, что проекты по созданию производств электромобилей и автокомпонентов направлены на ускоренное импортозамещение, внедрение транспорта на альтернативных видах топлива и выпуск высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства в соответствии со стратегическими задачами по развитию отечественного автомобилестроения. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учётом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.