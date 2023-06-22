«Росэлектроника» импортозаместила цифровые ТВ-антенны для морских судов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественную приемную антенну цифрового эфирного телевидения для морских судов и стационарных объектов береговой инфраструктуры. Опытный образец оборудования впервые демонстрируется на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. Серийное производство новых антенн планируется запустить до конца 2023 года.

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В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику») разработали отечественную антенну для приема радиовещательных сигналов и каналов эфирного цифрового телевидения DVB-T2, которая может применяться на морских объектах гражданского и специального назначения.

В основе разработки — дискоконусная антенна и транзисторный малошумящий усилитель. Применение такого технического решения позволило получить улучшенные технические характеристики в части широкополосности, ветроустойчивости и материалозатратности по сравнению с импортными аналогами и исключить из состава изделия зарубежные комплектующие.

«Применение современных компьютерных технологий электродинамического моделирования в проектировании сверхвысокочастотных устройств позволило нашим инженерам создать отечественную телевизионную антенну морского применения, не уступающую зарубежным образцам. Актуальность разработки обусловлена западными санкциями, отсутствием отечественных аналогов и направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны», — отметил временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.