Введена в эксплуатацию новая береговая станция автоматической идентификационной системы на Чукотке

В целях обеспечения мониторинга судоходства в Беринговом проливе ФГУП «Росморпорт» введена в эксплуатацию новая береговая станция автоматической идентификационной системы (АИС), расположенная в селе Лаврентия Чукотского автономного округа.

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Береговая станция АИС включает в себя базовую станцию со встроенным приемником GPS и приемопередающими антеннами ОВЧ диапазона. Радиус действия береговой станции составляет 32 морских мили.

Создание береговой станции осуществлялось в соответствии с технической документацией, разработанной проектной группой Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

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Смонтированное российское оборудование соответствует всем требованиям, предъявляемым к береговым станциям АИС, утвержденным Минтрансом России.

© www.rosmorport.ru

Новая береговая станция является самым восточным элементом системы обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ) в Российской Федерации. Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» предполагает дальнейшею реализацию проектов развития СОБМ Дальнего Востока в ближайшие годы.