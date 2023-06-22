Введена в эксплуатацию новая береговая станция автоматической идентификационной системы на Чукотке
В целях обеспечения мониторинга судоходства в Беринговом проливе ФГУП «Росморпорт» введена в эксплуатацию новая береговая станция автоматической идентификационной системы (АИС), расположенная в селе Лаврентия Чукотского автономного округа.
Береговая станция АИС включает в себя базовую станцию со встроенным приемником GPS и приемопередающими антеннами ОВЧ диапазона. Радиус действия береговой станции составляет 32 морских мили.
Создание береговой станции осуществлялось в соответствии с технической документацией, разработанной проектной группой Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
Смонтированное российское оборудование соответствует всем требованиям, предъявляемым к береговым станциям АИС, утвержденным Минтрансом России.
Новая береговая станция является самым восточным элементом системы обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ) в Российской Федерации. Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» предполагает дальнейшею реализацию проектов развития СОБМ Дальнего Востока в ближайшие годы.
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