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Города и сёла России

Из списка топ-100 самых красивых деревень мира

 © expertsouth.ru

Этно-хутор Старозолотовский Ростовской области получил вторую звезду французской ассоциации «Сто красивейших городков и деревень мира». Две звезды в России имеет Ростов Великий, три — только Суздаль.

20 лет назад здесь были только полуразвалившиеся куреньки. Теперь — развитая инфраструктура, хорошие дороги и аккуратные домики. Они стилизованы под казачьи: резные наличники, крыши, крытые чаканом.

 © expertsouth.ru

В 2017 хутор стал выглядеть еще атмосфернее: сюда перевезли декорации со съемок сериала «Тихий Дон».

Прошлым летом этнографический музей «Тихий Дон» принял около 5 тыс. человек. Вокруг него много проектов — фестивали, пасека, лавандовое поле, выставочный центр, новая винодельня, мельница, калачечная… Конечная цель — создать этно-хутор, который функционировал бы весь год, а на уровне ценностей — содействовать «повороту души человеческой к корням, к пониманию традиций края, в котором ты живёшь».

 © expertsouth.ru

 © expertsouth.ru

 © expertsouth.ru

 © expertsouth.ru
Источник: https://expertsouth.ru/interview/ka...starozolotovskiy-stal-etnokhutorom/

Ростовская область, этно-хутор, Старозолотовский, топ-100, музей Тихий Дон
  • Нет аватара termometrix
    23.06.2306:31:34

    Не для тебя придет весна

    Не для тебя Дон разольется

    И сердце девичье забьется

    С восторгом чувств не для тебя

    Не для тебя цветут сады,

    В долине роща расцветает —

    Там соловей весну встречает

    Он будет петь не для тебя.

    Не для тебя журчат ручьи,

    Бегут алмазными струями.

    Там дева с черными бровями —

    Она растет не для тебя.

    Не для тебя придет пасха,

    За стол родня вся соберется,

    Вино по рюмочкам польется —

    Такая жизнь не для тебя.

    А для тебя кусок свинца

    Он в тело белое вопьется,

    И слезы горькие польются —

    Такая жизнь, брат,ждёт тебя.

    «Тихий Дон»,красота!

    #1264637
  • Нет аватара oaroma
    23.06.2309:23:58

    Какая хорошая вещь этот эко-агро-туризм! И городскому человеку есть куда убежать на денек-другой из человейника, и обычные сельчане могут увидеть, что реального можно сделать для повышения комфорта своей жизни. Да и просто глазу приятно поглядеть на пастораль!

    #1264642
  • Нет аватара Лексур
    23.06.2315:02:45

    Я прошу прощения, так как не этнограф, но я всегда думал, что резные наличники-это центральная Россия и Поволжье. Не знал, что казаки тоже ими пользуются.

    #1264667
    • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
      23.06.2316:33:25

      Наличники это еще и Сибирь, Урал, Дальний восток…в общем в любой русской деревне-селе, бывшего СССР. И не только русской. В татарских селения видел, в башкирских.

      Отредактировано: Вячеслав Шимолин~16:33 23.06.23
      #1264675
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        23.06.2317:12:23

        … в Костроме, Ярославле, Вологде, Московской области… Далее по списку.

        #1264679
        • Нет аватара Лексур
          23.06.2317:19:30

          Кострома, Ярославль-Поволжье; Москва и Московская область-центральная Россия. Об Урале и Сибири забыл. Все эти регионы северные. Тогда окна таким чпособом утепляли. Скажем так, не знал, что на юге России тоже есть резные наличники. Нв юге, зачастую, даже крыши четырёхскатные, в совершенно русских посёлках. Просто не знал.

          #1264680
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            23.06.2317:47:55

            В Казахстане наличники видел, в частности в Восточном. Про утепление окон таким способом, в первый раз слышу. А вот то что наличники закрывали, когда погода неблагоприятная и есть шанс что стекла побьются или когда хозяева уезжали куда, знаю точно. Таким образом защищали окна и блокировали легкий доступ в дом.

            Отредактировано: Вячеслав Шимолин~17:49 23.06.23
            #1264682
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