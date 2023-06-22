Из списка топ-100 самых красивых деревень мира

© expertsouth.ru

Этно-хутор Старозолотовский Ростовской области получил вторую звезду французской ассоциации «Сто красивейших городков и деревень мира». Две звезды в России имеет Ростов Великий, три — только Суздаль.

20 лет назад здесь были только полуразвалившиеся куреньки. Теперь — развитая инфраструктура, хорошие дороги и аккуратные домики. Они стилизованы под казачьи: резные наличники, крыши, крытые чаканом.

© expertsouth.ru

В 2017 хутор стал выглядеть еще атмосфернее: сюда перевезли декорации со съемок сериала «Тихий Дон».

Прошлым летом этнографический музей «Тихий Дон» принял около 5 тыс. человек. Вокруг него много проектов — фестивали, пасека, лавандовое поле, выставочный центр, новая винодельня, мельница, калачечная… Конечная цель — создать этно-хутор, который функционировал бы весь год, а на уровне ценностей — содействовать «повороту души человеческой к корням, к пониманию традиций края, в котором ты живёшь».

© expertsouth.ru

© expertsouth.ru

© expertsouth.ru

© expertsouth.ru