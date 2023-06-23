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Судостроение и судоходство

Из Сочи запущены круизные маршруты с заходом в порты Грузии, Египта и Израиля

 © expertsouth.ru

Из Сочи круизный лайнер начинает ходить по новым маршрутам. Судно по маршруту посетит порты Грузии, Египта и Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора круизного отдыха из Турции.

Отмечается, что с 22 июля круизное судно начинает ходить в порт Батуми, а с декабря с Astoria Grande можно будет сойти на берег в египетской Александрии и израильском Ашдоте.

Astoria Grande рассчитан на 1 328 пассажиров.

Ранее сообщалось, что возобновление паромного сообщения между Сочи и Трабзоном перенесли на конец мая. Как рассказали в турецкой туристической компании, перенос сроков парома связан со сложностями при страховании судна. Однако до сегодняшнего дня информации о работе парома не было.
Источник: https://expertsouth.ru/news/iz-soch...m-v-porty-gruzii-egipta-i-izrailya/

Astoria Grande, круиз, Чёрное море, отдых, Сочи, Краснодарский край
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