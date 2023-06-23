В АО «УЭХК» автоматизировали процессы поверочной лаборатории

Специалисты Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске Свердловской области) разработали информационную систему «Формирование данных о поверке/калибровке средств измерений» (АРМ «Поверителя»).

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АРМ «Поверителя» предназначено для автоматизации процесса поверки/калибровки средств измерений, выполняемой поверочной лабораторией метрологической службы предприятия, а также обеспечивает оперативную передачу данных во ФГИС «АРШИН», которая является оператором Федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений.

АРМ «Поверителя» получило свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте (свидетельство № 2022685908 от 29.12.2022).

Архитектура системы обеспечивает горизонтальную и вертикальную масштабируемость, что позволяет развивать функциональность системы и охватить в будущем все бизнес-процессы поверочной лаборатории, также отвечает требованиям информационной безопасности предприятия.

Уже сейчас по экспертной оценке нагрузка на специалистов поверочной лаборатории снизилась на 66%. Это обеспечено за счет автоматизации ручных и рутинных операций, исключения необходимости выполнения повторных операций, связанных с человеческим фактором, а также интеграции с ФГИС «АРШИН», автоматизации оформления, хранения, управления и поиска отчетов/протоколов.

АРМ «Поверителя» разработанная в АО «УЭХК», является эффективным инструментом для оптимизации работы поверочных лабораторий на промышленных предприятиях.

«Развитие Росатома напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественное программное обеспечение. Это значительно повышает точность и качество нашей работы, обеспечивает репутационную стабильность Росатома, Топливной компании и УЭХК», — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

Метрологическая служба АО «УЭХК» осуществляет разработку, производство, научные исследования и контроль качества продукции, выполняет поверку, калибровку средств измерений, проводит аттестацию методик измерений и испытательного оборудования, ведет метрологический надзор и метрологическую экспертизу технической документации. Первоочередная задача — обеспечить принятие правильных и обоснованных решений на основе измерительной информации. Поверочная лаборатория — подразделение метрологической службы, выполняющее работы по поверке средств измерений.