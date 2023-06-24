В Рязанской области открылся новый асфальтобетонный завод
Новый асфальтобетонный завод КА-160 ввели в эксплуатацию в Скопинском ДРСУ.
Завод способен производить 160 тонн смеси в час и позволяет выпускать асфальтобетонные смеси по последним стандартам, вступившим в силу в 2019 году. Он располагается в непосредственной близости к ремонтируемым объектам, что повлияет на сроки и качество выполнения ремонта дорог.
За счет повышенной связанности компонентов и использования узких фракций щебня новые смеси обладают повышенной устойчивостью к образованию колеи и трещин на дорожном покрытии. Завод изготовлен крупнейшим отечественным производителем.
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