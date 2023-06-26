Завершено ремонтное дноуглубление в порту Шахтерск Сахалинской области

Завершено ремонтное дноуглубление внутренней акватории и подходного канала ковша морского порта Шахтерск.

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Дноуглубительные работы проводились согласно проектной документации «Производство ремонтных дноуглубительных работ в морском порту Шахтерск с организацией подводного (морского) и берегового отвала грунта сроком на десять лет», с целью необходимого достижения паспортных глубин в морском порту Шахтерск.

Проектные глубины на подходном канале — 4,5 м. Их достижение еще предстоит удостоверить промерами проектной партии.

© morflot.gov.ru

Работы выполнялись земкараваном ФГУП «Росморпорт», в состав которого входили несамоходный земснаряд «Приморец»,самоходная шаланда «Невская», буксир «Виктор Оленич» и несамоходная баржа «М-350».

Работы проводились с выполнением вех мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания, в строгом соответствии с разрешительными документами и с соблюдением рыбохозяйственных запретов.