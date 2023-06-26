Завершено ремонтное дноуглубление в порту Шахтерск Сахалинской области
Завершено ремонтное дноуглубление внутренней акватории и подходного канала ковша морского порта Шахтерск.
Дноуглубительные работы проводились согласно проектной документации «Производство ремонтных дноуглубительных работ в морском порту Шахтерск с организацией подводного (морского) и берегового отвала грунта сроком на десять лет», с целью необходимого достижения паспортных глубин в морском порту Шахтерск.
Проектные глубины на подходном канале — 4,5 м. Их достижение еще предстоит удостоверить промерами проектной партии.
Работы выполнялись земкараваном ФГУП «Росморпорт», в состав которого входили несамоходный земснаряд «Приморец»,самоходная шаланда «Невская», буксир «Виктор Оленич» и несамоходная баржа «М-350».
Работы проводились с выполнением вех мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания, в строгом соответствии с разрешительными документами и с соблюдением рыбохозяйственных запретов.
- Подписано постановление о придании порту Тикси международного статуса
- Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2023 года вырос на 11,2% до 379,0 млн тонн
- Гидрографическое предприятие выполнило дноуглубительные работы на терминале «Утренний»
26.06.2312:42:17
26.06.2315:07:29
26.06.2315:12:36