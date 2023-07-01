«Энергопласт» ввел в строй пятую экструзионную линию по выпуску труб

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Компания «Энерогопласт» (Санкт-Петербург) ввела в строй пятую экструзионную линию по выпуску пластиковых труб, которая позволила увеличить производственные мощности до более тысячи тонн в месяц. Первые километры труб с новой линии уже отправились к заказчикам, рассказали в компании.

Завод «Энергопласт» специализируется на производстве и реализации полимерных труб, применяемых в строительстве наружных инженерных систем кабельной защиты, систем холодного водоснабжения, напорного водоотведения и газораспределения. С самого начала деятельности предприятие вошло в состав лидеров отрасли. Производственные мощности завода «Энергопласт» способны выпускать более 12 тыс. т продукции в год. Вся продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом документов.