«Свеза» в Верхней Синячихе перешла на малоотходное производство

Компания «Свеза» в 2023 году инвестировала порядка 150 млн рублей на модернизацию комбината в Свердловской области. Большая часть средств направлена на обновление конструкций промышленной площадки и ее перевод на безотходное производство.

Придерживаясь стратегии устойчивого развития «Свеза», уделяет большое внимание заботе о природе. Используя философию «нулевых отходов», компания стремится к комплексной переработке древесины, практикует экономику замкнутого цикла и увеличивает долю зеленой энергии.

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Одним из самых интересных проектов в 2023 году стало приобретение комбинатом в Верхней Синячихе «Шредера». Оборудование необходимо для измельчения непригодных деревянных поддонов, паллет и дощатой тарной обрешетки. Полученная топливная смесь используется термомасляной котельной свердловского комбината, которая снабжает комбинат тепловой энергией.

«Свеза» регулярно проводит работу по реализации различных проектов, направленных на повышение операционной эффективности, развитие производства, улучшение условий труда сотрудников. В 2023 году мы уделили особое внимание безопасности производственных операций и снижению финансовых затрат. Заменяя старую технику на современную, мы не только повысили ее надежность, но и оптимизировали накладные расходы и ушли от рисков, связанных с невозможностью поставки некоторых импортных комплектующих. Таким образом компания обеспечивает своих сотрудников более безопасными и комфортными условиями труда", — прокомментировал Дмитрий Ямов, руководитель службы по инвестициям комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

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Помимо закупки нового оборудования компания «Свеза» инвестировала часть средств на усиление конструкций зданий комбината в Верхней Синячихе, а также в обновление крыши фанерного корпуса и в замену консольно-козлового крана.