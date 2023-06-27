В Челябинской области открыли новую форелевую ферму

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Ферма по выращиванию форели проектной годовой мощностью до 100 тонн, а также по производству личинки форели открыта на базе рыбозавода «Балык» в Кунашакском районе.

Это второе рождение созданного еще в советские годы завода по выращиванию форели. Крупнейшее предприятия отрасли рыбозавод «БАЛЫК» реконструирует завод, создает производство на основе новых технологий и современного оборудования. Проект реализуется в сфере индустриального рыбоводства с использованием систем замкнутого водоснабжения, что снижает зависимость от сезонности, климатических условий и помогает сохранять объемы производства товарной рыбы. Уже введен в эксплуатацию первый из двух цехов.

Отметим, что Кунашакский район обеспечивает около 20% годового регионального рыбного улова. Но основу последние годы составляло пастбищное рыбоводство. В 2020 году здесь открыли первый небольшой цех по выращиванию осетровых. Сегодня вокруг этого производства развивается кунашакский кластер агротуризма. Форелевая ферма открывает новые перспективы.

О создании фермы и дальнейших планах рассказал учредитель рыбозавода «БАЛЫК» Рафкат Нигаматьянов: «В 2021 году мы начали реконструкцию. Так как у нас сейчас идут годы обмеления, мы переходим на выращивание рыбы в индустриальных системах замкнутого водоснабжения. Я думаю, что это правильно, предприятию надо жить. Если мы не можем поймать аквакультуру на водоемах, из-за летней жары рыба там погибает, то будем развивать индустриальное рыбоводство. Сейчас мы запустили первый цех, сможем выращивать от 40 до 50 тонн форели. В декабре запустим второй цех, на проектную мощность выйдем в следующем году. При запуске двух цехов можно выращивать до 100 тонн товарной рыбы. Также сможем своим коллегам реализовывать личинку форели. Инкубационные аппараты уже закупили, с будущей недели начнем строительство инкубационного цеха, где будем инкубировать, подращивать и выпускать подрощенную форель в бассейны. Также в ближайшее время планируем в один из бассейнов запустить осетра, в одном у нас уже стерлядь сидит».

Корма рыбоводы планируют закупать в Самаре. По всей России сейчас идет импортозамещение, в рыбоводческой отрасли строятся цеха замкнутого водоснабжения, пруды, осваивается производство отечественных кормов. В будущем «Балык» планируем расширить и построить восемь прудов: шесть для производства товарной рыбы и два — для любительской рыбалки. В них будет форель, осетр, карп, щука, белый амур. Это и развитие сельского туризма, привлечение людей и инвестиций в территорию.

© pchela.news

© pchela.news

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