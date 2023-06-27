«Силовые машины» изготовили оборудование для модернизации паровой турбины Костромской ГРЭС

«Силовые машины» изготовили, провели заводские испытания и начали отгрузку узлов паровой турбины для модернизации энергоблока № 7 Костромской ГРЭС (АО «Интер РАО — Электрогенерация»).

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Для модернизации паровой турбины энергоблока № 7 Костромской ГРЭС «Силовые машины» изготовили цилиндр высокого и цилиндр среднего давления. Узлы успешно прошли испытания в присутствии представителя заказчика.

Оборудование «Силовых машин» значительно улучшит технико-экономические характеристики и увеличит номинальную мощность блока станции с 300 до 327,5 МВт. Современные разработки, примененные в обновленных агрегатах компании, снизят удельные расходы топлива и увеличат парковый ресурс турбины на 220 тыс. часов.

Договор между «Силовыми машинами» и «Интер РАО — Электрогенерация» на модернизацию четырех энергоблоков Костромской ГРЭС №№ 8, 4, 2 и 7 был подписан в 2019 году в ходе реализации первой волны программы договора о предоставлении мощности (ДПМ).

Ранее компания изготовила и поставила ключевые узлы турбин для модернизации энергоблока № 8, ставшего первенцем госпрограммы модернизации тепловых станций, и энергоблоков №№ 4 и 2. В результате модернизации блоков проектная мощность Костромской ГРЭС увеличилась на 120 МВт. Срок службы поставленных узлов турбин составит не менее 40 лет, а межремонтные периоды увеличены до 6 лет.

«Силовые машины» поставят оборудование и для следующего этапа модернизации станции. Для энергоблоков №№ 1,3, 5 и 6 Костромской ГРЭС компания изготовит комплектные паровые турбины, турбогенераторы и агрегаты для поузловой замены.

Справка:

Костромская ГРЭС — одна из самых крупных тепловых электростанций России, имеющая рекордные показатели по экономии условного топлива среди предприятий своего класса. Она занимает третье место по установленной мощности (3660 МВт) и вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в России электроэнергии (ежегодный отпуск электроэнергии станцией составляет порядка 15 млрд кВт*ч).