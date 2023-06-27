Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 выведен на орбиту

© www.roscosmos.ru

Сегодня в 14:34:49,415 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме.

Это был девятый пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе второй с космодрома Восточный. Для «Союза-2.1б» данный полет стал 63-м, для семейства «Фрегатов» — 115-м в истории.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина, спутник «Метеор-М» № 2-3 — Научно-производственной корпорацией «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна" (входят в Роскосмос).

© roscosmos.ru

Гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б», доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока «Фрегат».

Разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 42 российских и иностранных попутных малых спутников.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-3, изготовленный Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

По сравнению с «Метеором-М» № 2-2 новый спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр). Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

Запуском космического аппарата «Метеор-М» № 2-3 Россия полностью восстанавливает свой вклад в систему КОСПАС-САРСАТ. Соглашение по программе КОСПАС-САРСАТ было подписано 1 июля 1988 года СССР, Канадой, США и Францией. Накануне 35-й годовщины подписания соглашения это важная веха в поддержании и развитии данной исключительно гуманитарной спутниковой системы.

https://www.ros...osmos.ru/39351/