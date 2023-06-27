В Бийске открыли ледовую арену «Прогресс»

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В 2021 году стало точно понятно: в Бийске наконец-то появится ледовая арена — настоящая, заниматься на которой можно будет круглый год. И сейчас на лед вышли те, для кого такой объект и строили: юных хоккеисты и фигуристы.

Тут все как на настоящем мачте: болельщики с флажками, задорные чирлидерши. Так в Бийске прошло открытие ледовой арены, которую горожане ждали годами.

Строительство арены было включено в федеральный проект «Спорт — норма жизни». С учетом федерального финансирования на строительство «Прогресса» было направлено 543,7 миллиона рублей.

За два года, что в Бийске строили арену, было немало поводов для волнений. Стройка пришлась и на пандемию, и на последовавший взлет цен на стройматериалы и металлоконструкции. Но все задуманное удалось выполнить.

Ледовый дворец, площадью 4,5 тыс. квадратных метров, с трибунами на 250 зрителей, хореографическим и тренажерным залами, кафе и современным холодильным оборудованием открыт.

На улице жарко, зато внутри многие накидывали на себя куртки. Сердца бились часто и громко — в такт гремящей музыке, которую зрителям подарила любимая бийчанами группа «Ноль три». На трибунах — ни одного свободного места.

Главным героем дня стал 10-летний нападающий Петя Мокроусов. На льду молодой спортсмен стоит так же уверенно, как на земле. В этом заслуга и тренеров, и родителей, которые несмотря на многие сложности четыре года возили парня на тренировки за десятки километров от дома. Все потому, что заниматься хоккеем уж очень хотелось, но делать это в Бийске в постоянном режиме было негде. До этого дня.

В этот день многие вспоминали свои школьные годы, когда на весь город были несколько открытых хоккейных коробок, а пригодных для соревнований — и вовсе единицы. Например, у лицея. Тут бийские хоккеисты встречали товарищей из других городов и частенько провожали гостей, лишив их надежд на первые места.

Теперь ни юным спортсменам, ни их родителям и тренерам не придется ломать голову, где провести очередную тренировку. В Бийске появился свой лед. Кстати, на открытии даже устроили небольшой парад техники, которая будет обслуживать каток.

Ледозаливочные машины, которые есть на бийском «Прогрессе», не имеют аналогов в крае. Техника работает на электродвигателях, что исключает загазованность воздуха. Такие машины будут поддерживать нормативное состояние льда, чтобы один матч сменял другой.

Вот и в день открытия на новой ледовой арене встретились две команды — «Ирбис» и «Лицей», а первая вброшенная шайба уже стала экспонатом музея при катке. Теперь он будет пополняться кубками и медалями, которые принесут те, кто пошел в спорт прямо отсюда, с бийского льда.

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

© biwork.ru

Фото: Анна Сабанова, «БР»