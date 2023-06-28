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Транспорт и логистика

В Подпорожье Ленинградской области — новый автовокзал

 © transport.lenobl.ru

Строительство автостанции началось в 2021 году. Строительные работы осуществлял «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1».

Место расположение автостанции выбрано не случайно. Именно здесь на ул. Октябрят в центре города Подпорожье в 70-х годах прошлого века располагалась автостанция. И сейчас с учетом удобства жителей города, в том числе с учетом того, что совсем рядом скоро завершится возведение нового жилого комплекса города, было принято решение о сохранении исторического места расположения здания автостанции.

Для удобства посадки и высадки пассажиров на территории перронов запроектированы два навеса.

Для хранения багажа предусмотрены автоматические камеры хранения.

Также в здании автостанции имеется буфет. Оборудовано наружное и внутренне видеонаблюдение. Здание автостанции и территория вокруг него полностью доступны для маломобильных группы населения.

 © transport.lenobl.ru
Источник: https://transport.lenobl.ru/ru/programm/news/62741/

Ленинградская область, автовокзал
  • Нет аватара termometrix
    28.06.2314:21:08

    Собачка на фото не проявляет особого волнения.Возможно, потому, что по традиции кошка всегда пользуется привилегией открывать новый объект.    

    Автовокзал получился красивым и функциональным.

    #1264987
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