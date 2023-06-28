В Подпорожье Ленинградской области — новый автовокзал
Строительство автостанции началось в 2021 году. Строительные работы осуществлял «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1».
Место расположение автостанции выбрано не случайно. Именно здесь на ул. Октябрят в центре города Подпорожье в 70-х годах прошлого века располагалась автостанция. И сейчас с учетом удобства жителей города, в том числе с учетом того, что совсем рядом скоро завершится возведение нового жилого комплекса города, было принято решение о сохранении исторического места расположения здания автостанции.
Для удобства посадки и высадки пассажиров на территории перронов запроектированы два навеса.
Для хранения багажа предусмотрены автоматические камеры хранения.
Также в здании автостанции имеется буфет. Оборудовано наружное и внутренне видеонаблюдение. Здание автостанции и территория вокруг него полностью доступны для маломобильных группы населения.
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28.06.2314:21:08