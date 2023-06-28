Заемщик ФРП из Удмуртии запустил производство оборудования для Курской АЭС-2

© atomic-energy.ru

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») приступил к производству рециркуляционных охлаждающих установок для строящейся Курской АЭС-2. Компания изготовит и поставит более 140 единиц оборудования, большинство из них — с использованием оребренной трубы, производство которой стало возможно благодаря Фонду развития промышленности.

Рециркуляционные установки располагаются в герметической зоне АЭС — специальном здании, где находится реактор. Оборудование отвечает за поддержание необходимого температурного и влажностного режима в помещениях станции.

Главным конструктивным элементом охлаждающей установки является оребренная труба. Это конструкция из двух элементов — собственно трубы и ребер, которые повышают поверхность теплообмена. «Купол» наладил выпуск труб диаметром от 13 до 114 мм и шагом оребрения 2 мм. Продукция с аналогичными характеристиками, по данным компании, в России не производится.

Запуск производства оребренных труб стал возможен благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект превысили 136 млн рублей, из них 62,3 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 26,7 млн рублей — региональный ФРП Удмуртии.

В рамках проекта создано 12 рабочих мест, в том числе 7 — высокопроизводительных.