В России выпуск легковых авто в мае 2023 года вырос в 11 раз по сравнению с маем прошлого года

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Производство легковых автомобилей в России в мае 2023 года увеличилось в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 42,2 тыс. единиц, следует из данных Росстата. По отношению к апрелю 2023 года производство увеличилось на 59,7%.

Всего в январе — мае 2023 года произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовых автомобилей в мае этого года вырос на 72% по сравнению с маем 2022 года и составил 13,1 тыс. шт., но при этом по сравнению с апрелем 2023 года снизился на 7,5%. Всего за пять месяцев текущего года произведено 60,7 тыс. грузовиков — это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В мае 2023 года производство автобусов массой более 5 тонн увеличилось на 14,3% по сравнению с маем прошлого года, до 1,1 тыс. шт., но при этом уменьшилось по сравнению с апрелем этого года на 7,3%. В январе-мае этого года выпущено 5 тыс. таких автобусов, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

Производство автобусов массой менее 5 тонн в мае 2023 года увеличилась в 4,3 раза по сравнению с показателем за май прошлого года и составило 1,5 тыс. шт. (-13% к апрелю 2023 года). Всего за первые пять месяцев этого года выпущено 7 тыс. таких автобусов, что на 76,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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