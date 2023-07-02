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Статистика

Производство золота в январе-мае выросло на 11%

Россия по итогам января-мая 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,1%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в мае 2023 года относительно мая 2022 года производство золота выросло на 17,4%, а относительно предыдущего месяца (апреля 2023 года) отмечен рост на 17,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Источник: https://gold.1prime.ru/news/20230628/499214.html

статистика, Росстат
  • Kolyda Kolyda
    02.07.2318:44:09

    Лучше бы оно в земле оставалось, а не продавалось англичанам как в недалеком прошлом.

    #1265148
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