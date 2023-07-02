Производство золота в январе-мае выросло на 11%

Россия по итогам января-мая 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,1%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в мае 2023 года относительно мая 2022 года производство золота выросло на 17,4%, а относительно предыдущего месяца (апреля 2023 года) отмечен рост на 17,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.