Производство золота в январе-мае выросло на 11%
Россия по итогам января-мая 2023 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,1%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в мае 2023 года относительно мая 2022 года производство золота выросло на 17,4%, а относительно предыдущего месяца (апреля 2023 года) отмечен рост на 17,6%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
- Промпроизводство в России в октябре выросло на 7,1%
- Промышленное производство в ноябре 2021 года выросло на 7,0%
- Руководители добывающих и обрабатывающих отраслей в феврале 2022 года. Оптимизм VS пессимизм
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
02.07.2318:44:09