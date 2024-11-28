Промышленный рост снова ускорился в январе-октябре 2024 года

Промышленный рост снова ускорился в январе-октябре 2024 годаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Росстат опубликовал данные о «Социальн-экономическом положении в России в январе-октябре 2024 года».
В октябре индекс промышленного производства составил 104,8% по сравнению с октябрём прошлого года, в январе-октябре 104,4% к соответствующему периоду прошлого года. Это выше, чем в сентябре, августе, июле и июне.
Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 109,6% к октябрю прошлого года, 108,1% за 10 месяцев. И здесь лучший результат с мая этого года.
Наибольший рост среди обрабатывающих производств в октябре показали:
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 149,9% (134,8% за 10 месяцев),
— производство прочих транспортных средств и оборудования — 144,0% (129,7% за 10 месяцев),
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 116,0% (129,8% за 10 месяцев),
— производство автотранспортных сердств, прицепов и полуприцепов — 115,6% (119,0% за 10 месяцев).
Добывающие производства опять в октябре снова падали — 98,0%.
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