В посёлке Майский Белгородской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
28 июня в посёлке Майский Белгородской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовым полем, построенного по проекту «Газпром — детям».
Площадь нового спортивного комплекса превышает 6500 кв. м. В нем расположены ледовое поле площадью 1800 кв. м, универсальный спортивный зал, зал для занятий единоборствами, аэробикой и хореографией и тренажерный зал. Максимальная пропускная способность объекта — 192 человека в смену. Также комплекс рассчитан для посещения людей с ограничениями по здоровью. Помимо тренировочных занятий по фигурному катанию, хоккею, аэробике, борьбе и командным видам спорта здесь планируется проводить и различные соревнования.
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29.06.2307:57:04
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