В Каменске-Уральском Свердловской области торжественно открыли Центр бокса

© kamensk-uralskiy.ru

27 июня открыли Центр прогресса бокса «Витязь» в жилом районе Южный. На церемонию приехали много именитых гостей. Новый спортивный объект построен в Каменске-Уральском благодаря национальному проекту «Демография». Сразу после открытия в Центре стартовал первый турнир — чемпионат УрФО по боксу среди мужчин 19-40 лет.

Здание имеет необычную круглую форму и четыре этажа. В нем ежедневно смогут заниматься до 500 человек. Центр устроен уникально. Здесь есть все для того, чтобы проводить тренировки с комфортом и эффективно — тренажерный зал, раздевалки и душевые, разминочные зоны и зоны отдыха. Сердце «Витязя» — зал-арена на третьем этаже. Современное освещение и мультимедийное оборудование позволяет проводить не просто турниры, а настоящие шоу.

Добавим, что в новом спортивном сооружении будут культивировать не только бокс, но и целый ряд других единоборств.

Центр прогресса бокса соседствует со школой «Аксиома», детским садом АБВГДейка и строящимся Центром культурного развития. Логично было наладить сотрудничество в области воспитания подрастающего поколения. Соглашение об этом подписали руководитель Центра прогресса бокса Александр Кукарин, директор «Аксиомы» Мария Орлова, заведующая детским садом Надежда Наумова, директор СКЦ Оксана Сергеева и директор Центра детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания «Витязь» Сергей Евдокимов.

© kamensk-uralskiy.ru

© kamensk-uralskiy.ru

© kamensk-uralskiy.ru

© kamensk-uralskiy.ru

© kamensk-uralskiy.ru