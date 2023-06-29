Cудоверфь «Звезда» передала заказчику четвертый танкер и спустила на воду пятый

В День кораблестроителя на Cудостроительном комплексе «Звезда» одновременно состоялись церемония передачи заказчику танкера «Академик Губкин» и спуск на воду с открытого тяжёлого достроечного стапеля танкера «Восточный проспект», который строится на верфи для ПАО «Совкомфлот».

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"Академик Губкин", четвертое построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс», поступил заказчику — АО «Роснефтефлот», дочернему обществу «Роснефти».

Танкер «Академик Губкин» успешно прошел ходовые испытания, во время которых экипаж, сдаточная команда и специалисты верфи выполнили испытания главной и вспомогательной силовых установок, систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса судна. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика. После церемонии «Академик Губкин» вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс.

Танкер «Восточный проспект» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». В ближайшее время предстоят достроечные работы, а затем — ходовые и швартовные испытания в море.

Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» усиленного ледового класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тыс. тонн. Суда этого типа впервые в России построены на ССК «Звезда». «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Всего в портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» заказы на 12 танкеров этого типа, 10 из них — по заказу «Роснефтефлота». Три первых «Афрамакса» уже выполняют регулярные рейсы.

Справка:

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению Президента России консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу, заключив контракты на строительство 28 судов.

ССК «Звезда» — первая российская судоверфь крупнотоннажного производства, предназначена для выпуска судов ледового класса, судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи — свыше 60 судов.

Проект ССК «Звезда» включает в себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты — блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель и самый крупный в России сухой док, а также строящиеся объекты второй очереди.