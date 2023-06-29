«Россети» завершили проект для строительства ШМСД в Санкт-Петербурге
Филиал ПАО «Россети» — МЭС Северо-Запада завершил переустройство двух линий электропередачи 220 кВ, задействованных в выдаче мощности Центральной ТЭЦ и электроснабжении Фрунзенского и Московского районов Санкт-Петербурга. Проект позволил освободить место для строительства новой скоростной автодороги, которая соединит юго-восток города с Всеволожским районом Ленинградской области.
Энергетики перенесли участок линии протяженностью почти 2 км от места пересечения со строящейся автомагистралью. Для переустройства использовался кабель отечественного производства, отличающийся повышенной надежностью и длительным сроком службы — до 30 лет. Чтобы избежать перекрытия дорог в черте города, прокладка линий велась закрытым способом через колодцы.
Параллельно работы, связанные со строительством магистрали, идут в распределительном сетевом комплексе Санкт-Петербурга. Компания «Россети Ленэнерго» уже проложила почти 1 км новых кабельных линий электропередачи 35 кВ. До конца 2023 года будет завершен монтаж еще 26 км кабельных линий 6-10 кВ и двух комплектных трансформаторных подстанций 6 кВ суммарной мощностью 1,2 МВА вместо демонтированных в зоне строительства автодороги. Также энергетики перестроят воздушную линию 110 кВ протяженностью более 1,6 км на участках пересечения сетевой инфраструктуры с трассой.
Широтная магистраль скоростного движения протяженностью 27,4 км пройдет через юго-восточные районы Санкт-Петербурга, пересечет Неву и завершится во Всеволожском районе Ленинградской области. Она существенно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть города и перераспределит трафик, идущий через центр.
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