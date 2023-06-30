В Томпонском районе Якутии открыли новый мост
В пятницу, 30 июня, в Томпонском районе, на автодороге Яна после реконструкции открыт уже 48- ой по счету мост, построенный за последние 5 лет — новый мостовой переход через реку Менкюле.
Длина моста, включая подходы — 870 метров. Отрадно, что мост введен с опережением графика. Это очень важно с учетом того, в каком состоянии был старый мост — он представлял реальную опасность для людей и транспорта.
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30.06.2313:42:10