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Дорожное строительство

В Томпонском районе Якутии открыли новый мост

 © static.mk.ru

В пятницу, 30 июня, в Томпонском районе, на автодороге Яна после реконструкции открыт уже 48- ой по счету мост, построенный за последние 5 лет — новый мостовой переход через реку Менкюле.

Длина моста, включая подходы — 870 метров. Отрадно, что мост введен с опережением графика. Это очень важно с учетом того, в каком состоянии был старый мост — он представлял реальную опасность для людей и транспорта.

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

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Источник: https://yakutia.mk.ru/social/2023/0...one-yakutii-otkryli-novyy-most.html

Якутия, мост
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    30.06.2313:42:10

    Никогда столько больших мостов не строилоcь!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:42 30.06.23
    #1265096
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