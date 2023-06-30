Ускоритель ИЯФ СО РАН отправлен в Бразилию для улучшения экологической ситуации реки Амазонка

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с партнерами из Института электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея) разработали и поставили в Институт энергетических и ядерных исследований (IPEN, Бразилия) мобильный промышленный ускоритель.

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Установка будет использоваться для обеззараживания и очистки воды местных рек, радиационной стерилизации медицинского оборудования и фармацевтических продуктов, пастеризации, модификации проводниковых приборов и др.

Промышленные ускорители серии ЭЛВ, разработки и производства ИЯФ СО РАН — это известный во всем мире бренд. Различные компании и научно-исследовательских институты США, Японии, Кореи, Китая, Малайзии, Индии, Италии, Германии, Чехии, Польши используют их для радиационной обработки проводов и кабелей, медицинских изделий, фармацевтических и косметических средств, полиэтилена и стерилизации пищевых продуктов.

© inp.nsk.su

Специалисты ИЯФ СО РАН совместно с южнокорейскими коллегами из EB Tech Co., Ltd. разработали мобильный промышленный ускоритель для бразильских ученых IPEN (Институт энергетических и ядерных исследований). Данный промышленный ускоритель с энергией 0,7 МэВ и током пучка 28 мА- это мобильная версия классического ускорителя серии ЭЛВ. В мае 2023 г. сотрудники ИЯФ осуществили пуско-наладку оборудования на территории заказчика. Работа проводилась при финансовой поддержке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Наши коллеги из Бразилии приобрели мобильную версию промышленного ускорителя — такая установка подходит для проведения экспериментов вне стационарных лабораторий, например, для очистки и обеззараживания сточных вод, которые попадают в притоки реки Амазонка, — рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат технических наук Алексей Иванович Корчагин. — Обычно промышленные ускорители располагаются в бетонных бункерах, но данная модель проектировалась специально под определенные задачи заказчика и представляет собой компактный ускоритель со свинцовой защитой, установленный в большегрузном трейлере".

На этом ускорителе будут проводится экспериментальные исследования по очистке и обеззараживанию воды с выездом к местам с неблагоприятной экологической обстановкой и, в том числе, к очагам возможных бактериальных заражений.

© inp.nsk.su

«Весь мобильный комплекс представляет собой сам ускоритель, систему облучения, трейлер со свинцовой защитой, системы питания и охлаждения, — поясняет Алексей Иванович Корчагин. — С коллегами из Южной Кореи мы разделяем работы по созданию установок. В данном случае в ИЯФ мы собирали ускорительную трубку, высоковольтный выпрямитель, корейцы разрабатывали систему управления для установки, сосуд высокого давления, сам заказчик конструировал радиационную защиту. А вот процесс монтажа и пуско-наладки проходил уже совместно на территории Института энергетических и ядерных исследований в Сан-Паулу».