В Чечне открыли новую школу
Данная Учебное заведение построена во время государственной программы «Развитие образования» и рассчитана на 720 посадочных мест. Школа будет трудиться в одну смену, в ней обустроены актовый зал, столовая, современные кабинеты. Как добавил глава Минпросвещения России, Открытие новой школы стало серьезным вкладом в работу, из-за которой в стране ликвидирована третья смена.
Учебное заведение N 1 в селе Хамби-Ирзи удостоилась имени уроженца села, кавалера ордена мужества Цацаева Асхаба Ахмедовича, отдавшего свою жизнь за мирное благополучие родного края.
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