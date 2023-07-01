Станкостроение на марше

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Согласно оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-мае 2023 года» в стране продолжается уверенный рост выпуска станочного оборудования:

— станки металлорежущие

В мае 2023 года был выпущен 651 металлорежущий станок. Это на 41% больше, чем год назад (462 станка).

За 5 месяцев этого года произведено 3 195 станков этого типа по сравнению с 2 711 станками аналогичного периода прошлого года, рост +18%.

— машины кузнечно-прессовые

В мае 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 1 019. Это тоже на 41% больше, чем в мае 2022 года (722 штуки).

За 5 месяцев 2023 года произведено 4 943 МКП по сравнению 3 689 единиц, выпущенных за 5 месяцев прошлого года (рост +34%).

Фото — https://www.sas...gk-rosatom-ato/