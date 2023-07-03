«Иволгу 3.0» проверяют на ходу

На линиях будущих Московских центральных диаметров началась обкатка нового подвижного состава.

© gudok.ru

На казанском направлении МЖД прошла обкатку без пассажиров «Иволга 3.0». Представители Московской дороги, Центральной пригородной пассажирской компании и производителя новых электропоездов проверили готовность обновлённой инфраструктуры к запуску МЦД-3.

С 16 июня на радиальных направлениях будущих третьего и четвёртого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) начались тестовые поездки подвижного состава, который впоследствии будет курсировать на новых диаметральных маршрутах. Обкатка электропоездов проходит в действующем графике движения, то есть в связке с другими поездами, но без пассажиров.

«Это необходимо для сбора данных о работе всех элементов инфраструктуры во время курсирования на линии составов различных модификаций и энергоёмкости и позволит обеспечить надёжность перевозок при тактовом движении поездов», — говорит начальник МЖД Валерий Танаев.

Рейс без пассажиров.

Первая тестовая поездка электропоезда ЭГЭ2Тв «Иволга 3.0» на казанском радиусе МЦД-3 (от Раменского до Казанского вокзала и обратно) состоялась в утренний час пик в минувшую пятницу. Во время поездки анализировались эксплуатационные параметры устройств автоматики и телемеханики, энергоснабжения, перегонное время хода, габариты приближения к платформам.

Провести такую работу можно только при тесном взаимодействии подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс и технологическое сопровождение. Поэтому помимо машиниста, его помощника и машиниста-инструктора в кабине электропоезда «Иволга 3.0» во время тестовой поездки — представители сразу нескольких подразделений МЖД: хозяйства энергоснабжения, сигнализации, централизации и блокировки, Московской дирекции пассажирских обустройств, а также сотрудники ЦППК и специалисты компании «ТМХ Инжиниринг».

«В пути следования необходимо обеспечить максимальную нагрузку на инфраструктуру», — ставит задачу коллегам перед началом рейса начальник Московской дирекции по энергообеспечению Николай Ивлев.

Первая обкаточная поездка проходит без пассажиров, но со всеми остановками. В поезде, в котором более 700 мест для сидения, сейчас только бригада электромонтёров контактной сети — на тот случай, если в пути произойдёт нештатная ситуация. Забегая вперёд, скажем, что их навыки в движении не пригодились.

Зато «на земле» работы у энергетиков было предостаточно. «Сейчас на всех тяговых подстанциях по маршруту расставлены специалисты с диагностическими приборами, которые осуществляют мониторинг работы системы энергообеспечения по ходу движения электропоезда, — говорит заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению по строительству Игорь Карпов. — В том числе показатели фиксируются в электротехническом центре дирекции. После завершения обкаточных рейсов эти данные будут проанализированы и приняты меры по улучшению системы энергоснабжения на отдельных участках».

По словам Игоря Карпова, для усиления тягового электроснабжения двух новых диаметров строятся новые и модернизируются действующие подстанции. Кроме того, проводится усиление контактной подвески на МЦД-3, а на киевском направлении будущего МЦД-4 электрифицируются новые 3-й и 4-й главные пути.

Энергия движения.

© gudok.ru

«Иволга 3.0» разгоняется очень быстро — это один из важных плюсов в технических характеристиках поезда. При этом процесс набора скорости, как и торможение, происходит достаточно плавно и не доставляет дискомфорта пассажирам. Третья «Иволга» отличается от второй улучшенной шумоизоляцией.

В пути общаемся с техническим директором АО «Центральная ППК» Андреем Гуляевым. «Задача — проехать действующим графиком и зафиксировать оптимальный режим тяги для электропоезда на отдельных участках при условии одновременного курсирования на линии поездов других серий. Важно выдержать перегонные времена хода, которые заложены в расписании движения поездов, — замечает он. — Будем сравнивать параметры „Иволги 3.0“ с показателями поездов ЭД4М и ЭП2Д, которые эксплуатируются на этих участках, а также проанализируем, как это повлияет на контактную сеть. Это поможет понять, что можно улучшить до запуска диаметра в контактной сети, а также разработать режимные карты ведения поезда».

«Иволга 3.0» — самый энергоёмкий на сегодня моторвагонный подвижной состав. Ускорение «Иволги» составляет 0,9 м/с² при 0,7 м/с² у аналогов, к примеру у «Ласточки». По словам энергетиков, процесс этот весьма энергозатратный. Кроме того, «Иволга» оснащена многими внутренними устройствами, которые тоже требуют немалых затрат энергии. Так, в летнее время, в условиях повышенных температур, должны бесперебойно функционировать системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, расположенные в каждом вагоне. Зимой энергозатраты ложатся на систему обогрева. Зарядки для гаджетов, освещение туалетных комнат и информационные мониторы — тоже источники энергопотребления.

Поезд вписался в график.

«Птичка» продолжает лететь заданным курсом. Навстречу проносятся электрички ЭД4М и ЭП2Д. Пейзаж за окном меняется, но везде, как правило, кипит работа. На казанском направлении будущего третьего диаметра продолжается модернизация путевой и пассажирской инфраструктуры. В границах станции Москва-Пассажирская-Казанская возводится поворотный тоннель и перекладываются на новые оси пути. Буквально на каждом остановочном пункте маршрута капитально ремонтируются платформы.

Прибываем на станцию Раменское. Здесь знакомимся с машинистом Вячеславом Остапюком.

«Я имею права управления на различные серии электропоездов. Должен сказать, что ЭГЭ2Тв — очень умная и послушная машина. Прекрасно работает автоматизированная тормозная система, система рекуперации. Сегодня протестировали её в действующем графике с максимальной нагрузкой на контактную сеть, поэтому трогались с максимальным током, отправлялись одновременно с находящимися в одной фидерной зоне поездами других серий», — поясняет он.

По итогам тестовой поездки будет проведён тщательный анализ собранных данных. В совокупности с мероприятиями по усилению тяговых подстанций это позволит обеспечить надёжность курсирования «Иволги 3.0» на будущем МЦД-3 при соблюдении интервала движения.

Кстати, 20 июня аналогичная тестовая поездка состоится на горьковском направлении МЦД-4. В ближайшей перспективе будут организованы тестовые рейсы также на киевском направлении четвёртого диаметра и ленинградском направлении МЦД-3.