«Иволгу 3.0» проверяют на ходу
На линиях будущих Московских центральных диаметров началась обкатка нового подвижного состава.
На казанском направлении МЖД прошла обкатку без пассажиров «Иволга 3.0». Представители Московской дороги, Центральной пригородной пассажирской компании и производителя новых электропоездов проверили готовность обновлённой инфраструктуры к запуску МЦД-3.
С 16 июня на радиальных направлениях будущих третьего и четвёртого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) начались тестовые поездки подвижного состава, который впоследствии будет курсировать на новых диаметральных маршрутах. Обкатка электропоездов проходит в действующем графике движения, то есть в связке с другими поездами, но без пассажиров.
«Это необходимо для сбора данных о работе всех элементов инфраструктуры во время курсирования на линии составов различных модификаций и энергоёмкости и позволит обеспечить надёжность перевозок при тактовом движении поездов», — говорит начальник МЖД Валерий Танаев.
Рейс без пассажиров.
Первая тестовая поездка электропоезда ЭГЭ2Тв «Иволга 3.0» на казанском радиусе МЦД-3 (от Раменского до Казанского вокзала и обратно) состоялась в утренний час пик в минувшую пятницу. Во время поездки анализировались эксплуатационные параметры устройств автоматики и телемеханики, энергоснабжения, перегонное время хода, габариты приближения к платформам.
Провести такую работу можно только при тесном взаимодействии подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс и технологическое сопровождение. Поэтому помимо машиниста, его помощника и машиниста-инструктора в кабине электропоезда «Иволга 3.0» во время тестовой поездки — представители сразу нескольких подразделений МЖД: хозяйства энергоснабжения, сигнализации, централизации и блокировки, Московской дирекции пассажирских обустройств, а также сотрудники ЦППК и специалисты компании «ТМХ Инжиниринг».
«В пути следования необходимо обеспечить максимальную нагрузку на инфраструктуру», — ставит задачу коллегам перед началом рейса начальник Московской дирекции по энергообеспечению Николай Ивлев.
Первая обкаточная поездка проходит без пассажиров, но со всеми остановками. В поезде, в котором более 700 мест для сидения, сейчас только бригада электромонтёров контактной сети — на тот случай, если в пути произойдёт нештатная ситуация. Забегая вперёд, скажем, что их навыки в движении не пригодились.
Зато «на земле» работы у энергетиков было предостаточно. «Сейчас на всех тяговых подстанциях по маршруту расставлены специалисты с диагностическими приборами, которые осуществляют мониторинг работы системы энергообеспечения по ходу движения электропоезда, — говорит заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению по строительству Игорь Карпов. — В том числе показатели фиксируются в электротехническом центре дирекции. После завершения обкаточных рейсов эти данные будут проанализированы и приняты меры по улучшению системы энергоснабжения на отдельных участках».
По словам Игоря Карпова, для усиления тягового электроснабжения двух новых диаметров строятся новые и модернизируются действующие подстанции. Кроме того, проводится усиление контактной подвески на МЦД-3, а на киевском направлении будущего МЦД-4 электрифицируются новые 3-й и 4-й главные пути.
Энергия движения.
«Иволга 3.0» разгоняется очень быстро — это один из важных плюсов в технических характеристиках поезда. При этом процесс набора скорости, как и торможение, происходит достаточно плавно и не доставляет дискомфорта пассажирам. Третья «Иволга» отличается от второй улучшенной шумоизоляцией.
В пути общаемся с техническим директором АО «Центральная ППК» Андреем Гуляевым. «Задача — проехать действующим графиком и зафиксировать оптимальный режим тяги для электропоезда на отдельных участках при условии одновременного курсирования на линии поездов других серий. Важно выдержать перегонные времена хода, которые заложены в расписании движения поездов, — замечает он. — Будем сравнивать параметры „Иволги 3.0“ с показателями поездов ЭД4М и ЭП2Д, которые эксплуатируются на этих участках, а также проанализируем, как это повлияет на контактную сеть. Это поможет понять, что можно улучшить до запуска диаметра в контактной сети, а также разработать режимные карты ведения поезда».
«Иволга 3.0» — самый энергоёмкий на сегодня моторвагонный подвижной состав. Ускорение «Иволги» составляет 0,9 м/с² при 0,7 м/с² у аналогов, к примеру у «Ласточки». По словам энергетиков, процесс этот весьма энергозатратный. Кроме того, «Иволга» оснащена многими внутренними устройствами, которые тоже требуют немалых затрат энергии. Так, в летнее время, в условиях повышенных температур, должны бесперебойно функционировать системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, расположенные в каждом вагоне. Зимой энергозатраты ложатся на систему обогрева. Зарядки для гаджетов, освещение туалетных комнат и информационные мониторы — тоже источники энергопотребления.
Поезд вписался в график.
«Птичка» продолжает лететь заданным курсом. Навстречу проносятся электрички ЭД4М и ЭП2Д. Пейзаж за окном меняется, но везде, как правило, кипит работа. На казанском направлении будущего третьего диаметра продолжается модернизация путевой и пассажирской инфраструктуры. В границах станции Москва-Пассажирская-Казанская возводится поворотный тоннель и перекладываются на новые оси пути. Буквально на каждом остановочном пункте маршрута капитально ремонтируются платформы.
Прибываем на станцию Раменское. Здесь знакомимся с машинистом Вячеславом Остапюком.
«Я имею права управления на различные серии электропоездов. Должен сказать, что ЭГЭ2Тв — очень умная и послушная машина. Прекрасно работает автоматизированная тормозная система, система рекуперации. Сегодня протестировали её в действующем графике с максимальной нагрузкой на контактную сеть, поэтому трогались с максимальным током, отправлялись одновременно с находящимися в одной фидерной зоне поездами других серий», — поясняет он.
По итогам тестовой поездки будет проведён тщательный анализ собранных данных. В совокупности с мероприятиями по усилению тяговых подстанций это позволит обеспечить надёжность курсирования «Иволги 3.0» на будущем МЦД-3 при соблюдении интервала движения.
Кстати, 20 июня аналогичная тестовая поездка состоится на горьковском направлении МЦД-4. В ближайшей перспективе будут организованы тестовые рейсы также на киевском направлении четвёртого диаметра и ленинградском направлении МЦД-3.
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