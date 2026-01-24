АО «Сукремльский чугунолитейный завод» изготовило для российских и зарубежных заказчиков в декабре 2025 года несколько тысяч локомотивных колодок.

Производственный месячный план перевыполнен в несколько раза. Свыше половины изготовленной продукции будет поставлено иностранному заказчику.

Колодка локомотивная гребневая чугунная «тип М» — важный элемент тормозной системы локомотивов, предназначенный для эффективного замедления и остановки подвижного состава. Она обеспечивает надежное трение о поверхность колеса, преобразуя кинетическую энергию поезда в тепловую и обеспечивая контролируемое торможение.

Вес каждой колодки — 14,7 кг. Они изготавливаются из специального чугуна, требования к которому утверждены ГОСТ 30249-97.

«Наши заказчики не первый год покупают нашу продукцию, потому что доверят нашему качеству. Для железнодорожного транспорта безопасность и надежность находятся на первом месте. Мы это обеспечиваем полным контролем цикла — от состава чугуна до геометрии гребня, гарантируя отсутствие скрытых дефектов и стабильный коэффициент трения при любой погоде. Это не просто расходник, а ответственный узел, от которого зависит безопасность перевозок», — сказала начальник отдела реализации продукции АО «Сукремльский чугунолитейный завод» Алёна Чеботарева.

По словам А.Чеботаревой, каждая партия изготовленных колодок проходит контроль качества в Центре технического аудита — уполномоченной ОАО «РЖД» организации пообеспечению качества закупаемой продукции.