В Московской области запущена линия по производству автоматических балансировочных клапанов

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В конце июня на заводе «Ридан» в Московской области открылась линия по производству автоматических балансировочных клапанов APT-R3. Это событие стало очередным шагом по расширению производственных мощностей компании, а сам клапан — первым продуктом этого класса, выпуск которого налажен внутри страны.

Конструкцию клапана разработали инженеры компании «Ридан». За основу специалисты взяли модель, которая уже зарекомендовала себя на различных объектах в России и за её пределами, при этом конфигурация и материалы были адаптированы к современным реалиям. Опытные образцы были многократно испытаны на рабочие и максимальные параметры, точность поддержания перепада давлений, прочность элементов и стойкость к химическому воздействию. Клапан также прошёл ресурсные испытания, отработав 100000 циклов.

Инженеры «Ридан» создали не только сам клапан, но и оснастку, необходимую для его серийного выпуска. Благодаря этому компания может контролировать качество изделия на каждом этапе производства.

Автоматический балансировочный клапан APT-R3 предназначен для систем отопления и теплоснабжения с переменным расходом. Встроенный мембранный блок поддерживает постоянный перепад давлений на регулируемом участке, что обеспечивает необходимую мощность у каждого потребителя вне зависимости от работы термостатических или регулирующих клапанов на других участках. Настройка может быть выполнена в диапазоне 5-25 кПа, класс давления — PN16, максимальная рабочая температура 120 °C.

Клапан APT-R3 сертифицирован, для него подготовлена необходимая техническая документация: техническое описание, паспорт, руководство по эксплуатации, 2D и 3D чертежи. Он также добавлен в расчетные программы DCAD, Audytor CO.

Компания «Ридан» запустила в конце 2022 года новый производственный корпус. В расширение производства вложено 927 млн рублей. Создано 50 новых рабочих мест.

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