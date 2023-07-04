Под Таганрогом в селе Самбек по нацпроекту открылся новый детский сад «Мальвина»

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Новый объект рассчитан на прием 120 ребят. Уточняется, что четверть мест в новом детском саду предназначена для малышей ясельных групп, в возрасте от полутора до трех лет.

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В «Мальвине» оборудованы уютные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы. Есть медицинский блок, а также блок коррекционный, включающий кабинеты логопеда и психолога. Помещения оснащены необходимой мебелью, развивающим игровым оборудованием и дидактическим материалом.

На прилегающей территории размещены прогулочные павильоны, физкультурная площадка.

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Как уточнили в правительстве ростовской области, стоимость строительных работ составила 206,5 млн рублей. Часть денег, а именно 174 млн рублей выделены из в том числе из федерального бюджета, из областного добавили ещё 198,2 млн рублей. Смета на закупку оборудования в размере 25,2 млн рублей, тоже оплачивалась комбинировано: 21,7 млн рублей выделено из регионального бюджет, а 3,5 млн рублей из местного.