В Иркутской области сдано шестое обстановочное судно проекта 3052

Государственная приемочная комиссия 4 июля приняла обстановочное судно класса РРР «X О-ПР 2.0 (лед 20)» проекта 3052 «Юрий Заккер».

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Судно построено на мощностях ООО «МТ-Групп» по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

По госконтракту предусмотрено строительство 10 судов этого проекта, разработанного Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ООО ГЦКБ «Речфлота»).

© morflot.gov.ru

Головное обстановочное судно «Владимир Макаров» было построено в 2021 для ФГБУ «Канал имени Москвы». В 2022 году построено и передано эксплуатирующим организациям 4 единицы: «Александр Шароглазов», «Вальдемар Хан» для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»; «Михаил Громов» для ФБУ «Администрация «Камводпуть»; «Гидротехник Петрашень» для ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Следующие поставки судов проекта поступят в администрации Амурского, Байкало-Ангарского и Ленского бассейнов внутренних водных путей.

Справка:

Главные размерения и характеристики:

Длина, м. — 35,60

Ширина, м. — 6,48

Высота надводного борта, м — 1,156

Осадка, м — 1,40

Валовая вместимость, рег. тонн — 162,00

Мощность главного двигателя, кВт. — 2×220,00

Экипаж, чел. — 10

Автономность, сут. — 6