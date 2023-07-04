В Иркутской области сдано шестое обстановочное судно проекта 3052
Государственная приемочная комиссия 4 июля приняла обстановочное судно класса РРР «X О-ПР 2.0 (лед 20)» проекта 3052 «Юрий Заккер».
Судно построено на мощностях ООО «МТ-Групп» по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».
По госконтракту предусмотрено строительство 10 судов этого проекта, разработанного Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ООО ГЦКБ «Речфлота»).
Головное обстановочное судно «Владимир Макаров» было построено в 2021 для ФГБУ «Канал имени Москвы». В 2022 году построено и передано эксплуатирующим организациям 4 единицы: «Александр Шароглазов», «Вальдемар Хан» для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»; «Михаил Громов» для ФБУ «Администрация «Камводпуть»; «Гидротехник Петрашень» для ФБУ «Администрация «Волго-Балт».
Следующие поставки судов проекта поступят в администрации Амурского, Байкало-Ангарского и Ленского бассейнов внутренних водных путей.
Справка:
Главные размерения и характеристики:
Длина, м. — 35,60
Ширина, м. — 6,48
Высота надводного борта, м — 1,156
Осадка, м — 1,40
Валовая вместимость, рег. тонн — 162,00
Мощность главного двигателя, кВт. — 2×220,00
Экипаж, чел. — 10
Автономность, сут. — 6
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