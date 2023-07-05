Росатом приступил к первому этапу подготовки сооружения энергоблоков АЭС «Пакш-2»

3 июля 2023 года на строительной площадке АЭС «Пакш-2» генеральный подрядчик проекта — филиал АО «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион Росатома) приступил к работам первого этапа сооружения новых энергоблоков АЭС «Пакш» (Венгрия): начато сооружение противофильтрационной завесы (ПФЗ).

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Работа по сооружению противофильтрационной завесы ведется в строгом соответствии с лицензиями, выданными Венгерским ведомством по атомной энергии (ОАН).

После завершения сооружения противофильтрационной завесы и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты.

В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440.

Станция вырабатывает более 50% электроэнергии, производимой в Венгрии.

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. Основная лицензия на строительство АЭС «Пакш-2» была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения 3+ будет построен «под ключ». Лицензия на строительство такого типа энергоблоков была впервые выдана на территории Европейского Союза. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие новых блоков венгерским и европейским нормам безопасности. Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Пакш» 60 лет.

Справка:

Работы первого этапа начались с сооружения противофильтрационной завесы. Это инженерное сооружение — водонепроницаемая стена — толщиной в один метр и глубиной до 32 метров, имеющая два с половиной километра в окружности. Её задача — удержать попадание грунтовых вод в котлован. ПФЗ также призвана не допустить снижения уровня грунтовых вод на строительной площадке, что является важнейшим условием для безопасной работы четырёх действующих энергоблоков АЭС «Пакш». Параллельно с сооружением противофильтрационной завесы ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений, бетонного завода, складов и офисных зданий.Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт — АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы — проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru