Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО „Туполев“ (входит в ПАО „ОАК“ госкорпорации Ростех), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний», — говорится в сообщении госкорпорации «Ростех» .
Там также отмечается, что испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны РФ и разработчика.
Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время.
В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию «Ростех».
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06.07.2319:42:10