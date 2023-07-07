Томинский ГОК под Челябинском вышел на проектную мощность

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Томинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Челябинской области вышел на проектную мощность спустя три года после запуска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, на ГОКе завершились пусконаладочные работы.

«Производственная мощность переработки составляет 45 млн тонн руды в год с производством до 160 тысяч тонн меди в концентрате в год. Современное оборудование позволяет обогащать руду с минимальным влиянием на окружающую среду. Особое внимание предприятие уделяет охране атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных водных ресурсов, а также мерам по безопасному обращению с отходами», — отметили в пресс-службе.

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Для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех участках ГОКа установлено аспирационное оборудование. Замкнутая систем водоснабжения позволяет многократно использовать технологическую воду после цикла очистки. Уникальность заключается в отсутствии хвостохранилища. Был построен цех производства и транспортирования закладочного материала, который производится на основе хвостов обогатительной фабрики. Благодаря закладочному материалу решается одна из глобальных экологических задач региона — ликвидация отработанной выработки Коркинского угольного разреза.

Томинский ГОК является одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в медной отрасли России. Кроме того, ГОК стал одним из крупнейших налогоплательщиков региона и надежным социальным партнер территории присутствия. По итогам 2022 года комбинат и его дочернее общество ООО «Промрекультивация» перечислили в бюджеты всех уровней около 19,5 млрд рублей. На социальные и благотворительные проекты в области с 2016 года направлено более 2,16 млрд рублей.

В Коркино был построен новый ФОК, капитально отремонтированы два детских сада, реконструирована лыжная база «Березка», выполнены проекты развития городской среды и благоустройства в Томино. На комбинате занято свыше 1,3 тысяч штатных сотрудников и порядка 1,2 тысяч работников подрядных организаций. Средний размер заработной платы штатных сотрудников ГОКа на сегодня порядка 71 тысяч рублей.

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