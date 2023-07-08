В Москве открыт новый электробусный парк в районе Митино

© metalinfo.ru

Новый электробусный парк открылся на северо-западе столицы.

Парк расположен в районе Митино. По мере выхода на эксплуатационную мощность здесь будут работать 550 человек.

Парк в районе Митино позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года.

Объект предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса.

С 6 июля 2023 года на обслуживании здесь находятся первые 20 электробусов, которые будут работать на маршрутах № 328, № 846, № 240.

Благодаря вводу объекта увеличится количество электробусов на городских маршрутов, улучшится транспортная связь Северо-Западного административного округа с другими округами столицы, а также повысится регулярность и безопасность движения наземного общественного транспорта.

Планируется, что время ожидания на остановках в часы пик сократится в среднем на 30%. Сейчас на территории СЗАО работает 97 маршрутов наземного городского транспорта, которыми пользуются около 500 тыс. пассажиров в сутки.

Сегодня на городских маршрутах работает больше 1100 электробусов, к концу 2024 года их будет уже 2400. Планируется, что через пять лет электробусы будут составлять 2/3 подвижного состава «Мосгортранса».