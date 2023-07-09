Производство кормов для КРС стабильно увеличивается

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В мае 2023 года в России произвели 14,9 тыс. тонн премиксов для КРС — это на 18% больше, чем в мае 2022 года.

За 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство премиксов для КРС в России выросло на 12,5%.

За период с января 2021 года минимальный объем производства премиксов для КРС в России зафиксирован в январе 2021 г. — 9,0 тыс. тонн. Максимальным стал объем производства, зафиксированный в декабре 2022 года — 18,2 тыс. тонн.

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