В аэропорту «Домодедово» открыт новый сегмент международного терминала
Аэропорт «Домодедово» ввёл в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Теперь общая пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год или 3,1 тыс. пассажиров в час.
Новый терминал состоит из семи этажей общей площадью около 240 тыс. квадратных метров. Он с 11 июля будет принимать и отправлять международные рейсы.
Объём инвестиций в Т2 составил более 42 млрд руб.
Зона регистрации имеет 84 стойки регистрации и четыре стойки приема негабаритного багажа.
Зелёный коридор в новом сегменте терминала «Домодедово».
Общая площадь Duty Free в Т2 составляет около 5 тыс. квадратных метров.
Терминал оснащен игровыми зонами для детей.
Одна из игровых комнат в аэропорту.
В Т2 реализована концепция, когда прилетающие и вылетающие потоки не пересекаются.
В Т2 расположены 22 выхода на посадку, 16 из которых оборудованы телетрапами. Выходы на посадку оборудованы автоматическими турникетами, что позволяет самостоятельно проходить контроль посадки.
Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров, каждый багаж будет ехать на своем поддоне. Система позволяет пропускать багаж 38 млн пассажиров в год.
- Открыто движение по заключительному участку ЦКАД в Московской области
- На юго-востоке Подмосковья открылось производство ортопедической обуви
- В Балашихе представлен новый спецавтомобиль для службы разминирования Росгвардии
07.07.2316:35:39