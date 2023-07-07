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Авиация

В аэропорту «Домодедово» открыт новый сегмент международного терминала

 © amur.life

Аэропорт «Домодедово» ввёл в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Теперь общая пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год или 3,1 тыс. пассажиров в час.

Новый терминал состоит из семи этажей общей площадью около 240 тыс. квадратных метров. Он с 11 июля будет принимать и отправлять международные рейсы.

Объём инвестиций в Т2 составил более 42 млрд руб.

 © s0.rbk.ru

 © www.rbc.ru

Зона регистрации имеет 84 стойки регистрации и четыре стойки приема негабаритного багажа.

 © www.rbc.ru

Зелёный коридор в новом сегменте терминала «Домодедово».

 © www.rbc.ru

Общая площадь Duty Free в Т2 составляет около 5 тыс. квадратных метров.

 © www.rbc.ru

Терминал оснащен игровыми зонами для детей.

 © www.rbc.ru

Одна из игровых комнат в аэропорту.

 © www.rbc.ru

В Т2 реализована концепция, когда прилетающие и вылетающие потоки не пересекаются.

 © www.rbc.ru

В Т2 расположены 22 выхода на посадку, 16 из которых оборудованы телетрапами. Выходы на посадку оборудованы автоматическими турникетами, что позволяет самостоятельно проходить контроль посадки.

 © www.rbc.ru

Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров, каждый багаж будет ехать на своем поддоне. Система позволяет пропускать багаж 38 млн пассажиров в год.

https://www.amu...-terminala-foto

Источник: https://www.rbc.ru/photoreport/06/07/2023/64a683449a79470fac97ca8c

аэропорт "Домодедово", Московская область
  • Нет аватара termometrix
    07.07.2316:35:39

    Отлично!Получается мощный авиационный узел с красивой и функциональной архитектурной планировкой.Теперь осталось только достроить новую взлетно-посадочную полосу.

    #1265377
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