В Медногорске Оренбургской области открылся плавательный бассейн «Металлург»

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Спортивный комплекс построен на средстве Медногорского медно-серного комбината. Работы велись в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между металлургами и администрацией города.

В бассейне размером 11×25 метров четыре плавательных дорожки. Здание оборудовано высокотехнологичными системами для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды. Также в городе заложили медную шайбу в основание будущего ледового дворца. Вся спортивная инфраструктура Медногорска будет сосредоточена в одном месте.